Жителям Липецкой области стало проще рассчитать способ получения накопительной части пенсии. Выплатят её сразу или разделят на ежемесячные платежи? Все теперь зависит от прожиточного минимума пенсионера.

С 1 июля вариант выплаты пенсионных накоплений будет определяться по прожиточному минимуму пенсионера. В зависимости от его соотношения с суммой накопленных средств, человек получит деньги одним из двух способов. Если накопительная пенсия составит 10% и меньше от прожиточного минимума пенсионера, все средства выплатят одной суммой. Если более 10%, будет назначена ежемесячная выплата.

При расчете общий размер накоплений необходимо разделить на ожидаемый период выплаты – 264 месяца. К примеру, в этом году прожиточный минимум пенсионера составляет 13 290 рублей. 10% от его размера – 1329 рублей. Если на счету у гражданина накопилось 200 тысяч рублей, нужно разделить эту сумму на 264 месяца. В итоге получается 758 рублей в месяц, что меньше 10% от прожиточного минимума, соответственно, средства пенсионных накоплений пенсионер получит сразу.

«Обращаем внимание липчан, что с 01 июля изменился только порядок расчёта выплат средств пенсионных накоплений. За получением выплат, как и прежде, жителям Липецкой области необходимо обращаться к своему страховщику по обязательному пенсионному страхованию. Это может быть, как Социальный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд», – пояснил управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Узнать сумму своих пенсионных накоплений и текущего страховщика можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области.

С начала 2024 года Отделение СФР по Липецкой области выплатило средства пенсионных накоплений более 3,4 тысячам жителям Липецкой области. Большая часть из них получили выплату единовременно, 31 человек получает средства ежемесячно. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области направило свыше 130 миллионов рублей.

Если у вас остались вопросы, можете обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 100-00-01. График работы клиентских служб Отделения СФР по Липецкой области: пн-чт: с 8:30 до 17:30, пт: с 8:30 до 16:30, без перерыва. Последняя суббота месяца с 8:30 до 14:30, в отдаленных районах до 12:30.