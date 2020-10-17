С 1 ноября подорожает на 10% проезд в общественном транспорте Липецкой области

В конце сентября транспортные компании Липецка и Ельца обратились в управление потребительского рынка и ценовой политики с заявлениями увеличить тарифы на перевозки пассажиров и багажа по внутригородским и межмуниципальным маршрутам.

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По результатам рассмотрения заявлений перевозчиков управлением приняло решение о повышении тарифа на 10% с 1 ноября 2020 года.

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“Такое решение было принято по результатам проведённого анализа экономической обоснованности представленных расчетов, что обусловлено ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, обновлением подвижного состава, а также дополнительными расходами, обусловленными изменениями в законодательстве в части обеспечения транспортной безопасности”, – говорится в сообщении управления.

В пересчете на “живые деньги” получается, что с ноября 2020 года липчане будут платить за проезд по городу 21 рубль вместо 19 при расчетах транспортной картой и 26 рублей вместо 24 наличными. Ельчанам в свою очередь предстоит платить 19 рублей вместо 17 по карте и 24 рубля вместо 22 наличными. Тарифы на междугородние перевозки повышаются с 2 до 2,2 рублей за пассажирокилометр при безналичном расчете и с 2,5 до 2,7 рублей при наличном, разъяснили читателям суть изменений на сайте LipetskMedia.