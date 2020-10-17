С 1 ноября подорожает на 10% проезд в общественном транспорте Липецкой области

В конце сентября транспортные компании Липецка и Ельца обратились в управление потребительского рынка и ценовой политики с заявлениями увеличить тарифы на перевозки пассажиров и багажа по внутригородским и межмуниципальным маршрутам.
⠀
По результатам рассмотрения заявлений перевозчиков управлением приняло решение о повышении тарифа на 10% с 1 ноября 2020 года.
⠀
“Такое решение было принято по результатам проведённого анализа экономической обоснованности представленных расчетов, что обусловлено ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, обновлением подвижного состава, а также дополнительными расходами, обусловленными изменениями в законодательстве в части обеспечения транспортной безопасности”, – говорится в сообщении управления.
В пересчете на “живые деньги” получается, что с ноября 2020 года липчане будут платить за проезд по городу 21 рубль вместо 19 при расчетах транспортной картой и 26 рублей вместо 24 наличными. Ельчанам в свою очередь предстоит платить 19 рублей вместо 17 по карте и 24 рубля вместо 22 наличными. Тарифы на междугородние перевозки повышаются с 2 до 2,2 рублей за пассажирокилометр при безналичном расчете и с 2,5 до 2,7 рублей при наличном, разъяснили читателям суть изменений на сайте LipetskMedia.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ ⠀ В конце сентября транспортные компании Липецка и Ельца обратились в Управление потребительского рынка и ценовой политики с заявлениями увеличить тарифы на перевозки пассажиров и багажа по внутригородским и межмуниципальным маршрутам. ⠀ В целях соблюдения баланса интересов населения и бизнеса, сотрудниками управления был проведён анализ экономической обоснованности предложений перевозчиков, а также достоверность предоставленных ими сведений о приобретении подвижного состава. ⠀ По результатам рассмотрения заявлений перевозчиков управлением принято решение о повышении тарифа на 10% (2 рубля) с 1 ноября 2020 года. ⠀ Такое решение было принято по результатам проведённого анализа экономической обоснованности представленных расчетов, что обусловлено ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, обновлением подвижного состава, а также дополнительными расходами, обусловленными изменениями в законодательстве в части обеспечения транспортной безопасности. @lipetsktime @vesti_lipetsk @_pervyi_nomer_ @gorod48.ru @lipetsklive @chp48dtp #потребрынок48 #потребительский_рынок48 #липецк #липецкаяобласть