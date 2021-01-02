С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента для расчета страховой пенсии установлена в размере 98,86 руб. (в 2020 году — 93 рубля), размер фиксированной выплаты — 6044,48 руб., (в 2020 году — 5686,25 руб.). В результате страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца в 2021 году увеличиваются на 6,3%.

Страховая пенсия по старости вырастет в среднем по Липецкой области на 965 руб., а ее средний размер составит 16 279 рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера его страховой пенсии.

Напомним, работающим пенсионерам выплата пенсии осуществляется без индексации. Однако, когда пенсионер прекратит трудовую деятельность, он будет получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. При этом размер пенсии с учетом пропущенных с 2016 года индексаций будет рассчитываться, как и ранее — через три месяца, но с доплатой пенсии в увеличенном размере с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.