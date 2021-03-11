Обновленное оборудование установлено на всех 55 трамваях и поддерживает оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и гаджетами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Стоит отметить, что липчане все чаще выбирают безналичный способ оплаты проезда в общественном транспорте. С момента запуска безналичной системы оплаты проезда проведено уже свыше 800 000 транзакций.

– Сейчас в областном центре новой системой оплаты оборудованы 429 автобусов – все муниципальные и 212 частных. С оставшимися перевозчиками идет стадия заключения договоров, – отмечают специалисты.

Как известно, «опознать» транспортные средства, в которых установлено новое оборудование, можно с помощью специальных наклеек – они размещаются на входной двери. Если наклейка отсутствует – в данном автобусе еще не настроена система оплаты проезда банковскими картами, несмотря на наличие терминала.

Кроме того, в областном центре продолжается акция от платежной системы VISA. Согласно ей, пассажиры общественного транспорта получают скидку на каждую поезду в размере трех рублей, оплачивая проезд с помощью карты VISA, смартфонов или часов с платежными сервисами.