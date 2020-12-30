С 11 января липчане смогут оплачивать проезд с помощью банковских карт и телефонов. Обновленное терминальное оборудование уже устанавливают на автобусы МУП «Липецкпассажиртранс». Оно будет поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР.

Также проезд можно будет оплатить с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

– Данные терминалы принимают карты абсолютно всех банков и платёжных систем, однако установлены еще не во всех автобусах. На данный момент монтаж оборудования, его тестирование и обучение водителей продолжаются, – поделился заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Павел Стежин.

Стоит отметить, что на стоимость поездки это не повлияет – проезд по банковской карте будет составлять 21 рубль, также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными средствами.

– При этом чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, – отметил Павел Стежин.

Узнать, можно ли оплатить проезд бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери. Также с вопросами о подключении, обслуживании и работе новой системы можно обратиться в официальный аккаунт управления дорог и транспорта Липецкой области @avtobus48.