В регионе

С 12 октября в санатории “Липецккурорт” открывают инфекционный стационар

45 секунд назад
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С 12 ноября начинает работать инфекционный стационар на базе санатория «Липецккурорт». Он рассчитан на 300 коек.

Стационар предназначен для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями со среднетяжёлым течением. Оборудован централизованной системой снабжения кислородом, дыхательной и следящей аппаратурой, укомплектован квалифицированными кадрами, прошедшими специальное тематическое усовершенствование и имеющими опыт работы в инфекционных госпиталях, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

С учётом мест в «Липецккурорте» коечный фонд в регионе вырастет до 2300 мест.

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