В связи с сезонным снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с 15 марта по 14 апреля 2021 года на территории Липецкой области вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, превышающих нагрузку шесть тонн на любую ось, по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.

В период с 15 июня по 15 августа 2021 года будет действовать дневное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по шкале Цельсия – с 9.00 до 21.00.

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.