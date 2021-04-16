Как сообщили в департаменте транспорта г. Липецка, с 17 апреля будет открыто движение по 13 городским сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте города: №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77.

Необходимо отметить, что в связи с изменениями транспортного законодательства в расписания маршрутов № 14 «Технический университет – сады «Тепличное», № 15 «Технический университет – ул. Яблоневая» внесены изменения относительно расписаний, действовавших в 2020 году.

В текущем году всем категориям граждан также будет предоставлено право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах. Чтобы получить билет достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты, при этом списания денежных средств не произойдет.

Также с 17 апреля работа муниципальных маршрутов № 13 «9 микрорайон – ОАО «Завод «Центролит» (через Косыревское кладбище), № 37 «Ж/д вокзал – п. Телецентр», № 343 «Микрорайон «Елецкий» – п. Дачный» будет осуществляться по расписаниям и схемам весенне-летнего периода. Вместе с тем в целях оптимизации работы пассажирского транспорта с субботы будет изменено расписание муниципального маршрута № 28 «п. Сырский Рудник – НЛМК».

Подробную информацию о времени отправления транспортных средств от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82 или ознакомиться с расписанием на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.