С 17 апреля 2021 года открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения, обеспечивающим доставку пассажиров к территориям садоводческих некоммерческих товариществ:
берущим начало в городе Липецке:
- № 118 «Липецк (КТЗ) — сады «Аэропорт»,
- № 132 «Липецк (АС «Сокол») – сады с.Горицы»,
- № 135с «Липецк (Тех.университет) – сады «Казино»,
- № 161 «Липецк (пл.Клименкова) – сады «Тракторостроитель – 3, 4, 5»,
берущим начало в городе Ельце:
- № 217 «Елец (ГДК (Эльта)) – сады «Голубевка» – сады «Климентьевка»,
- № 218 «Елец (ГДК (Эльта)) – сады «Шаталовка»,
- №219 «Елец (пл.Вермишева) – сады «Голубевка» – сады «Климентьевка».
Всем гражданам, осуществляющим поездки в автобусах маршрутов №№ 118, 132, 135с, 161, 217, 218, 219 в садоводческий сезон 2021 года, предоставлено право бесплатного проезда.
С расписанием движения автобусов по маршрутам Вы можете ознакомиться здесь.