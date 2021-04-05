С 17 апреля 2021 года открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения, обеспечивающим доставку пассажиров к территориям садоводческих некоммерческих товариществ:

берущим начало в городе Липецке:

№ 118 «Липецк (КТЗ) — сады «Аэропорт»,

№ 132 «Липецк (АС «Сокол») – сады с.Горицы»,

№ 135с «Липецк (Тех.университет) – сады «Казино»,

№ 161 «Липецк (пл.Клименкова) – сады «Тракторостроитель – 3, 4, 5»,

берущим начало в городе Ельце:

№ 217 «Елец (ГДК (Эльта)) – сады «Голубевка» – сады «Климентьевка»,

№ 218 «Елец (ГДК (Эльта)) – сады «Шаталовка»,

№219 «Елец (пл.Вермишева) – сады «Голубевка» – сады «Климентьевка».

Всем гражданам, осуществляющим поездки в автобусах маршрутов №№ 118, 132, 135с, 161, 217, 218, 219 в садоводческий сезон 2021 года, предоставлено право бесплатного проезда.

С расписанием движения автобусов по маршрутам Вы можете ознакомиться здесь.