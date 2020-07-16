С 19 июля на муниципальных выборах начинается прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательным округам

В Липецкой области продолжается выдвижение кандидатов на выборах депутатов 282 представительных органов муниципальных образований, которые состоятся в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

По сегодняшним данным, на выборах в Липецкий горсовет о своем желании стать депутатами заявили 27 самовыдвиженцев, а также 32 кандидата от КПРФ, 16 – от партии «Новые люди» и 1 кандидат от ЛДПР, включенные в заверенные территориальным избиркомом № 2 Октябрьского округа г. Липецка партийные списки. Все перечисленные кандидаты лично представили необходимые для выдвижения документы в соответствующие ТИК с полномочиями окружных избирательных комиссий.

На настоящий момент мероприятия (собрания и конференции) по выдвижению кандидатов на выборы в городской парламент провели 10 политических партий: КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», «Партия Роста», «Родная партия», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Единая Россия», «Коммунисты России». В связи с этим в ближайшее время число кандидатов, подавших документы в ТИК с полномочиями окружных избиркомов, значительно возрастет.

На выборах депутатов городских и сельских поселений в районах области выдвинулся 51 кандидат. Из них 12 претендуют на места в Совете депутатов г. Данков. 16 человек баллотируются в сельсоветы Данковского района, 11 – Лебедянского, 4 – Задонского, 3 – Чаплыгинского, по 2 – Добринского и Добровского районов, 1 кандидат выдвинулся в Измалковском районе. Все они – самовыдвиженцы.

Период выдвижения продлится по 25 июля. С 19 июля начинается прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательным округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения. Срок проверки комиссией соответствия порядка выдвижения каждого кандидата требованиям законодательства и принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации – в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, но не позднее 12 августа 2020 года. В этот день будут известны фамилии всех кандидатов, включенных в бюллетени.