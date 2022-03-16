В регионе

С 20 марта в Липецкой области вводится запрет на вылов щуки

4 часа назад
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Как сообщили в Липецком отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, 20 марта по 25 апреля на водных объектах региона вводится запрет на ловлю щуки.

Сейчас инспекторы рыбнадзора проводят профилактическую работу с любителями рыбалки, разъясняют законодательство и необходимость ввода ограничений. За подобное нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ознакомиться с актуальными редакциями нормативных правовых актов, регулирующих осуществление любительского рыболовства, можно на сайте www.rostov-fishcom.ru.

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