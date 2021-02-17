В Липецкой области около 317 тысяч работающих граждан определились со способом ведения своей трудовой книжки. При этом более 23 тысяч человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной.

Все работники, у которых уже есть трудовая, получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе в 2020 году. Для людей, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и не написал заявление, то у него остается бумажная трудовая. Те, кто выбрал электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации организации, сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы, которая особенно актуальна в сегодняшних реалиях на фоне распространения коронавирусной инфекции. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК («сведения о трудовой деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, она сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.

Напомним, в Личном кабинете на сайте ПФР действует электронный сервис для работающих граждан по формированию справки (выписки) из электронной трудовой книжки. Сформировать выписку о трудовой деятельности через личный кабинет на сайте ПФР можно в режиме онлайн, а также сохранить документ в pdf-формате.