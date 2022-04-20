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С 25 апреля движение на участке улицы Доватора в Липецке будет ограничено

5 часов назад
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Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения движение на участке улицы Доватора от дома №27 до пересечения с Папина будет ограничено.

При этом возможность подъезда ко всем расположенным здесь домам и зданиям, в том числе школе и детскому саду сохранится – автомобилисты смогут воспользоваться улицами Студенческий городок, Папина и Водопьянова, а также открытыми участком улицы Доватора от Каменного Лога до дома №27.

В ресурсоснабжающей организации приносят извинения липчанам за временные неудобства и просят их с пониманием отнестись к ситуации.

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