Городская поликлиника №1 Липецка, расположенная на ул. Советской, 26, закрывается на ремонт. Поэтажный ремонт здания невозможен. Работы будут вестись одновременно во всей поликлинике. Прием пациентов в таких условиях противоречит нормам оказания медицинской помощи. В связи с этим липчан, прикрепленных к этому лечебному учреждению, будут временно принимать в здании детской поликлиники №1 Липецка на ул. Зегеля, 9а.

Участковая служба детской поликлиники №1 расположится в одном из корпусов стационара Липецкой городской детской больницы на ул. Ленина, прием врачей-узких специалистов будет организован в детской поликлинике №3 на ул. Гагарина, д. 115/4.

В здании стационара ГУЗ «Липецкая городская детская больница» по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 40 с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00 проводится:

прием врачей-педиатров участковых;

прием врача-педиатра для оказания неотложной помощи;

организовано проведение вакцинации;

прием и забор биологического материала (инфекционный кабинет) и забор анализов для проведения исследований в КДЛ ГУЗ «Липецкая городская детская больница»;

прием врача-педиатра участкового в субботу с 09.00 по 15.00.

В детской поликлинике № 3 по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/4 с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00 проводится:

прием врачей-специалистов по расписанию;

работа кабинета ультразвуковой диагностики;

работа кабинета функциональной диагностики (ЭКГ).

Вызвать врача на дом можно:

по телефону регистратуры: (4742) 55-18-06 (понедельник-пятница с 07.30 до 17.00; суббота с 08.30 до 12.00);

по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 и/или 112;

по телефону «Горячая линия»: 8-920-505-13-55.