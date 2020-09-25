С 28 сентября временно перекроют движение на перекрестке Папина и Механизаторов в Липецке

В Липецке с 28 сентября временно перекроют движение на перекрестке Папина и Механизаторов из-за проведения работ по реконструкции теплотрассы.

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что будет закрыт выезд с улицы Механизаторов на Папина в районе дома № 1.

Для объезда перекрытого участка на проезде от дома № 2 до дома № 6 по ул. Механизаторов будет организовано двустороннее движение.

Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства, также их просят заблаговременно планировать альтернативные маршруты.