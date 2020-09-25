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С 28 сентября временно перекроют движение на перекрестке Папина и Механизаторов в Липецке

4 часа назад
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В Липецке с 28 сентября временно перекроют движение на перекрестке Папина и Механизаторов из-за проведения работ по реконструкции теплотрассы. 

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что будет закрыт выезд с улицы Механизаторов на Папина в районе дома № 1.

Для объезда перекрытого участка на проезде от дома № 2 до дома № 6 по ул. Механизаторов будет организовано двустороннее движение. 

Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства, также их просят заблаговременно планировать альтернативные маршруты.

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