С 30 сентября водители автобусов и трамваев в Липецкой области могут отказать в проезде пассажирам без маски

Липчан предупреждают об усилении ограничительных мер в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

Уже с 30 сентября всем пассажирам общественного транспорта рекомендуют пользоваться индивидуальным средствами защиты. Пассажирам без масок водители автобусов и трамваев могут отказать в перевозке. Кроме того, в подобных случаях будут привлекать органы правопорядка для составления протоколов об административном правонарушении.

В городском департаменте транспорта Липецка отмечают, что пассажирам следует использовать именно маски – тканевые или медицинские.

– Шарф или свитер не защитят ни окружающих, ни того, кто пренебрегает правилами предосторожности, – поясняют в ведомстве. – Маска обязательно должна закрывать нос, рот и подбородок. Только так можно защитить дыхательные пути.

В ближайшие дни в салонах автобусов и трамваев появятся объявления о необходимости соблюдать масочный режим. Также липчан попросят по возможности соблюдать социальную дистанцию и носить перчатки.