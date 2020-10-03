Общество

С 5 октября в Липецкой области вводят масочный режим

6 часов назад
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В Липецкой области усиливаются ограничительные меры из-за коронавируса. С понедельника, 5 октября, жители региона в общественных местах обязаны быть в масках. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, следует из документа. В помещения не должны пускать граждан, которые не используют маску, закрывающую нос и рот.

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