С 5 октября в Липецкой области вводят масочный режим

В Липецкой области усиливаются ограничительные меры из-за коронавируса. С понедельника, 5 октября, жители региона в общественных местах обязаны быть в масках. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, следует из документа. В помещения не должны пускать граждан, которые не используют маску, закрывающую нос и рот.