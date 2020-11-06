С 9 ноября в расписание автобуса №19 в Липецке вносятся изменения

С понедельника, 9 ноября, в расписание автобуса №19 меняется расписание муниципального маршрута №19 «пл. Клименкова – 3 участок ЛТЗ – п. Заречье – пл. Клименкова». Поводом для этого поступили обращения граждан, говорится в сообщении городского департамента транспорта Липецка.

Время отправления первого автобуса от остановочного пункта «п. Заречье» будет скорректировано с 6:00 на 5:55 ежедневно.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов от конечных размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.