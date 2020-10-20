С банковской карты умершего мужа ельчанки непонятным образом исчезли деньги

В декабре 2019 года у жительницы Ельца скончался супруг. На банковской карте покойного находились пенсионные накопления – более 14 тысяч рублей.

До вступления вдовы в права наследования банковская карта была заблокирована.

Однако спустя полгода денежных средств на счете не оказалось, поскольку они были сняты неизвестными лицами.

С заявлением о совершенном преступлении женщина обратилась в прокуратуру.

Учитывая, что в данном случае имеются основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), прокурор направил материалы проверки в СО ОМВД России по г. Ельцу.

Законность процессуального решения, которое будет принято по результатам доследственной проверки, прокуратура взяла на контроль.