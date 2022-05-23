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В Липецкой области начался сезон кишечных инфекций. Тяжелее всего этот недуг переносят дети. Их сложно заставить пить «через не могу» воду и другие жидкости. Поэтому обезвоживание организма у юных жителей региона наступает гораздо быстрее, чем у взрослых. В итоге, справиться с болезнью удается только в больнице посредством капельниц.

Так как же обезопасить своего ребенка от кишечной инфекции? Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Беляева дала несколько советов родителям.

— Летом число кишечных инфекций значительно возрастает. И этому есть объяснение: теплое время года, влажность способствуют быстрому размножению болезнетворных микроорганизмов, — рассказала Татьяна Беляева. — Основные продукты питания-мишени для них – молочная бакалея, мясо, рыба, бульоны, овощи, фрукты.

Клинические проявления многих кишечных инфекций однотипны. У ребенка начинает сильно болеть живот, наблюдается жидкий стул, повышение температуры, тошнота, рвота, слабость.

В тяжелых случаях случается обезвоживание, шок, нарушение сознания, особенно у младенцев.

Чтобы обезопасить детей от кишечных инфекций, надо соблюдать основные меры профилактики:

часто мыть руки ребенку, особенно после посещения общественных мест, автотранспорта, перед едой;

пить только кипяченую или бутилированную воду, а молоко — исключительно в кипяченом виде;

тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, ополаскивая их кипятком;

беречь продукты от насекомых и грызунов – переносчиков инфекции;

не купаться в запрещенных местах, не заглатывать воду при купании;

не есть кондитерские изделия с кремом, приготовленным на свежих яйцах;

Если несмотря на все меры предосторожности появляются признаки острых кишечных инфекций, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.