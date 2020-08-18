С депутата Липецкого облсовета сняли депутатские полномочия за то, что тот не отчитался о доходах

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Липецкого областного Совета по одномандатному избирательному округу №11 Михаила Захарова сегодня рассмотрел комитет регионального парламента по государственному устройству и местному самоуправлению. Парламентарии работали в форме открытого заочного голосования.

Напомним, что Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Он является главным фигурантом уголовных дел о мошенничестве и хищении денег почти двух тысяч дольщиков Липецка.

Раннее в облсовете состоялось заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых парламентариями. На ней рассматривался факт непредоставления депутатом Михаилом Захаровым таких сведений за 2019 год. По закону это влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.

– Михаил Захаров не принимает участие в работе регионального парламента уже длительное время, однако лишить его статуса депутата облсовет до настоящего времени не мог. Сам факт уголовного преследования по закону не влечет за собой автоматическое прекращение депутатских полномочий. Это можно сделать только при вступившем в силу обвинительном приговоре суда. Сегодня же у нас появились другие законные основания для снятия полномочий с депутата Михаила Захарова, – рассказал вице-спикер облсовета, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Владимир Загитов.

Члены комитета по государственному устройству и местному самоуправлению приняли решение рекомендовать на ближайшей сессии прекратить полномочия депутата Михаила Захарова, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.