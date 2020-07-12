С доставкой на дом. Талицкие почтальоны выполняют план по подписке и … торговле

Отделение почтовой связи с. Талицкий Чамлык считается одним из лучших в районе по всем основным показателям: подписке на периодические издания, большому товарообороту и отсутствию жалоб со сторон населения.

Коллектив небольшой — семь человек: начальник, оператор и почтальоны. Вот уже 28 лет его возглавляет Елена Евгеньевна Шабанова, которой удается не только хорошо организовать работу, но и сплотить своих коллег, о каждой из которых отзывается с большим уважением.

— Если раньше мы оказывали населению только почтовые услуги, — рассказывает Елена Евгеньевна, — то сейчас объем работы возрос многократно. У нас можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, штрафы и налоги и даже купить самые разнообразные товары. Более того, мы обслуживаем население на дому, принимая заказы по телефону.

Коллектив Талицкого ОПС: Надежда Окорокова, Елена Шабанова, Галина Пичугина, Наталия Беляева, Галина Стрельникова, Светлана Григорова.

В Талицком ОПС пять доставочных участков и столько же почтальонов. Каждая из женщин вносит свой вклад в успешную работу всего отделения. Один из важных показателей — проведение подписной кампании. На второе полугодие 2020 года 454 жителя Талицкого сельского поселения выписали районную газету «Добринские вести». Это сто процентов доведенного до почтовиков плана.

— Газета людям нравится, — говорят талицкие почтальоны. — Ее ждут. Не успеешь в ящик опустить, как слышишь: крышка стукнула, газету достали.

Основной контингент обслуживаемых — пенсионеры. В основном ради них почтальоны и носят, помимо газет и писем, тяжелые сумки с продуктами и товарами первой необходимости, начиная от мыла, стирального порошка и заканчивая консервами, пряниками и печеньем. В связи с коронавирусом первое время самые запасливые заказывали почтальонам по десять банок тушенки и сгущенного молока.

Только от реализации товара ежемесячная выручка Талицкого ОПС составляет порядка 250 тысяч рублей. Почтальоны работают так активно, что перевыполняют план по торговле в … десять раз.

Например, Надежда Анатольевна Окорокова, которая обслуживает участок в с. Чамлык-Никольское (ее стаж работы 10 лет), в прошлом месяце реализовала товара на 62 тысячи рублей при плановом задании 6 тысяч. Это дает дополнительную прибавку к зарплате.

— Разношу 94 экземпляра районной газеты плюс областные издания и журналы полезных советов, — делится Надежда Анатольевна. — Люди всегда ждут, встречают. В этом плюс нашей работы.

С ней соглашается и Светлана Викторовна Григорова, которая трудится на почте сравнительно недавно — 4 года, до этого ухаживала за пожилыми односельчанами. Считает, что нынешняя ее работа решает примерно те же задачи: помогать людям.

Житель Чамлык-Никольского Николай Попов пришел на почту оплатить коммунальные услуги. Его обслуживает оператор Галина Пичугина.

— Захожу сюда с удовольствием, — рассказывает мужчина. — Люди здесь работают вежливые, внимательные. Кто-то предпочитает платить коммуналку через интернет, а я считаю, что на почте это делать как-то надежнее, особенно для людей старшего поколения.

Наталия Владимировна Беляева разносит почту девятый год. По специальности она технолог консервного производства. Веселая и жизнерадостная женщина. Когда мы приехали в их отделение, принимала поздравления от коллег по случаю рождения второго внука. С оптимизмом приходит и в дома односельчан.

— Это важно — уметь наладить контакт с людьми, — считает Наталия Владимировна. — Чтобы уважить человека, никогда не откажу, если просят захватить попутно лекарства для бабушки. Стараемся, чтобы с клиентами было полное взаимопонимание.

Галине Геннадьевне Стрельниковой разносить почту помогают муж и дочка-восьмиклассница.

— За более чем 10 лет работы привыкла к людям, которые живут на моем участке, — улыбаясь, говорит Галина Геннадьевна. — Даже беспривязные собаки меня хорошо знают и никогда не лают вслед. Что бы ни говорили, наша работа, наверное, одна из самых важных на селе.

Ольга ФРОЛОВА.