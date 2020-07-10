С ЕГЭ по математике в Липецкой области удалили двоих выпускников

В пятницу, 10 июля, состоялся ЕГЭ по математике профильного уровня. В Липецкой области его сдавали более 2900 выпускников. Экзамен прошел без технологических сбоев. Свои результаты выпускники узнают не позднее 24 июля, сообщает Lipetskmedia.ru.

«В Липецкой области кампания ЕГЭ-2020 проходит без сбоев. В регионе были созданы все необходимые условия для проведения экзамена: как в техническом и технологическом частях, в части объективности и прозрачности проведения экзаменов, так и в части безопасности с учетом действующей эпидемиологической ситуации», – сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В ходе экзамена были удалены два выпускника за использование запрещенных порядком проведения ЕГЭ технических средств и справочных материалов.

Экзамен прошел с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации.

Следующий ЕГЭ пройдет по истории и физике 13 июля. Напомним, основной период сдачи стартовал 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ и продлится до 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 3 по 8 августа.