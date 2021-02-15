С февраля текущего года ввелось обязательство вести номенклатурный учет, т.е. вносить номенклатуру для отбития на кассовом аппарате, напомнили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Так, если раньше можно было выбить чек с безликой позицией “Товар” или “Продукты” и указать общую сумму покупки, то теперь в чеке обязательно прописываются:

наименование товара,

количество товара,

цена за единицу товара с учетом скидок, наценок и НДС,

общая сумма по этой позиции.

Требования, предъявляемые к номенклатуре:

название товара должно быть максимально понятным покупателю. В скором будущем налоговая собирается создать единый справочник товаров, где у каждого товара будет свой код номенклатуры.

длина наименования товара ограничена – 128 символов без пробелов.

если в момент оплаты наименование товара пока неизвестно, нужно вбить в кассовый чек способ расчета «аванс». Когда товар и количество товара станут известны, пробивается второй чек со способом расчета «полный расчет». Все эти функции есть почти во всех кассовых программах.

Обязательно указывать в реквизитах кассового чека необходимо следующую информацию:

ИНН и наименование организации (продавца);

ФИО кассира;

порядковый номер чека;

система налогообложения;

признак, сумма и форма расчета;

номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

QR-код;

код маркировки (для товаров с обязательной маркировкой);

регистрационный номер онлайн-кассы и другие.

Штрафы за формирование чека без номенклатуры

При формировании чека без номенклатуры, налагаются штрафы следующих размеров (КоАП РФ, ч. 4 ст. 14.5):

от 1 500 до 3 000 рублей для должностных лиц;

от 5 000 до 10 000 рублей для организаций.

Кроме того, сформированный фискальный документ будет признан недействительным.