С февраля текущего года ввелось обязательство вести номенклатурный учет, т.е. вносить номенклатуру для отбития на кассовом аппарате, напомнили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности.
Так, если раньше можно было выбить чек с безликой позицией “Товар” или “Продукты” и указать общую сумму покупки, то теперь в чеке обязательно прописываются:
- наименование товара,
- количество товара,
- цена за единицу товара с учетом скидок, наценок и НДС,
- общая сумма по этой позиции.
Требования, предъявляемые к номенклатуре:
- название товара должно быть максимально понятным покупателю. В скором будущем налоговая собирается создать единый справочник товаров, где у каждого товара будет свой код номенклатуры.
- длина наименования товара ограничена – 128 символов без пробелов.
- если в момент оплаты наименование товара пока неизвестно, нужно вбить в кассовый чек способ расчета «аванс». Когда товар и количество товара станут известны, пробивается второй чек со способом расчета «полный расчет». Все эти функции есть почти во всех кассовых программах.
Обязательно указывать в реквизитах кассового чека необходимо следующую информацию:
- ИНН и наименование организации (продавца);
- ФИО кассира;
- порядковый номер чека;
- система налогообложения;
- признак, сумма и форма расчета;
- номер фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- QR-код;
- код маркировки (для товаров с обязательной маркировкой);
- регистрационный номер онлайн-кассы и другие.
Штрафы за формирование чека без номенклатуры
При формировании чека без номенклатуры, налагаются штрафы следующих размеров (КоАП РФ, ч. 4 ст. 14.5):
- от 1 500 до 3 000 рублей для должностных лиц;
- от 5 000 до 10 000 рублей для организаций.
Кроме того, сформированный фискальный документ будет признан недействительным.