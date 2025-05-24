С финансами на ты

15 мая, в Международный день семьи, на базе лицея №1 п. Добринка прошел муниципальный этап второго Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

Он проходит в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Фестиваль проводится по инициативе Министерства финансов России, Финансового университета при Правительстве РФ и при поддержке минфина Липецкой области. Его партнерами выступают НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.

В мероприятии приняли участие семейные команды всех 11 общеобразовательных учреждений Добринского района. Почетными гостями фестиваля стали ведущий консультант отдела бюджетного планирования и межбюджетных отношений министерства финансов Липецкой области Анна Цуканова, начальник управления финансов администрации Добринского района Оксана Быкова, а также начальник отдела образования Ирина Немцева. Они же вошли в состав судейской коллегии.

В фестивале участвовали семейные команды Насоновых из гимназии с. Ольговка, Дрожжиных из школы села Талицкий Чамлык, Игуменовых из лицея №1 п. Добринка, Зикевских из школы села Верхняя Матренка, Бирюковых из школы села Нижняя Матренка, Извариных из школы п. Петровский, Петрухиных из школы станции Хворостянка, Григорьевых из школы №2 п. Добринка, Маленовых из школы села Пушкино, Пригородовых из школы с. Дубовое и Селивановых из школы с. Мазейка. Все команды получили сертификаты участников и памятные сувениры.

А затем слово дали самим командам, которые в творческом конкурсе рассказали о себе, проявив оригинальность и артистичность.

Но более серьезные испытания их ждали в заданиях на финансовую грамотность. Семейные команды отвечали на вопросы в квизе «Страхование сбережений — забота о будущем», чек-листе «Осторожно, лжеброкер!», не менее сложными были вопросы в разделе «интерактивный калькулятор» Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Несмотря на сложные вопросы, запрет пользоваться подсказками и сотовыми телефонами, семьи довольно хорошо справились с подготовленными вопросами.

Члены жюри, подводя итоги, отметили победителей и призеров в творческом конкурсе и общем зачете. Лучше всех представила свою команду семья Игуменовых из лицея №1 п. Добринка. Семьи Маленовых и Григорьевых заняли второе и третье места соответственно. По итогам фестиваля бронзовыми призерами стала команда Маленовых. Второе место у семьи Селивановых. Абсолютным победителем признана все та же семья Игуменовых в составе Ларисы, Александра и их сына Дмитрия.

— Благодаря фестивалю, — подвела его общий итог О.А. Быкова, — у вас сформировались навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, вы расширили знания о возможностях страхования сбережений и других направлениях финансовой деятельности. Это очень полезно и пригодится в современной жизни. Ну а семья Игуменовых представит наш Добринский район на региональном этапе фестиваля, который пройдет в Липецке 21 июня.

«Мы заинтересованы в повышении финансовой грамотности населения, чтобы наши жители знали, что из себя представляют банковские услуги, умели эффективно распоряжаться деньгами, планировать семейный бюджет и приумножать сбережения, знали, как воспользоваться мерами господдержки и, самое главное, не стали жертвами мошенничества. Сейчас существует множество методик обучения и мы рады, что Липецкая область сможет внедрять на своей территории одни из самых прогрессивных», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.