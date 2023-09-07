Виктор Иванович Некрасов заглянул к нам в редакцию незадолго до дня своего 75-летия. Принес подборку стихов собственного сочинения, указав в сопроводительной записке, что он вплотную приблизился к собственному «юбилею зрелости и мудрости».

«Душа молода всегда!» — написала в комментариях к этому снимку одна из бывших учениц Некрасова.

— Вы ощущаете в себе эту зрелость, мудрость?

— Зрелости я, конечно, достиг. Было это много лет назад, когда обрел себя в педагогике, утвердился как учитель, как руководитель школы, как глава семьи. А вот мудрость… Это же наживаемое, постоянно преходящее… Сродни образованию.

Невозможно ведь сказать: я всё знаю, достиг самой вершины, дальше двигаться некуда. Человек (если он умный) учится всю жизнь. Так и мудрость. Она постигается нами до самого последнего момента, пока бьется сердце.

— А в свои 75 можете сказать, что Вы достигли всего, чего хотели?

— Нет, конечно. Хотя достиг многого. Простой сельский мальчишка, я получил среднее техническое и высшее педагогическое образование. Пробовал себя в качестве инженера-механика, партийного работника, учителя. Ближе всего оказалась педагогическая деятельность. А из нереализованного… (мой собеседник задумался на какое-то мгновение). Я, сегодняшний, попробовал бы отучиться в литературном институте или закончить факультет журналистики. С некоторых пор (как я говорю — в перезрелом возрасте) стал тяготеть к сочинительству.

— Да, читатели знакомы с Вашим творчеством: стихами, прозой. Знаем и о том, что Вы издали пять сборников своих произведений…

— … Открою маленький секрет: практически есть материал и еще для одного сборника. Работаю сейчас над ним.

— Откуда Вы черпаете вдохновение? Как рождаются темы?

— Из жизни. Всё из жизни. Я пишу о людях, с которыми довелось работать, общаться, которых я хорошо знаю, у многих из которых я учился той самой мудрости. Героями моих очерков, рассказов стали в том числе и известные в районе люди — Нина Тихоновна Тишанинова, Петр Никитич Абрамов, Василий Леонтьевич Рязанцев… Каждый такой человек — настоящий кладезь житейского опыта.

— Перебирая в памяти Ваши произведения, невольно прихожу к мысли: в них практически нет отрицательных персонажей. Или это не так?

— Не совсем так. Есть и отрицательные персонажи, конечно. Но как-то у меня по жизни складывается, что даже в отрицательном «герое» я стараюсь находить «плюсы». Нет же у нас людей только плохих или только хороших. Мне вспоминается в связи с этим период моей трудовой деятельности, когда пришлось работать парторгом в одном из хозяйств. Никак не складывались у меня отношения с председателем колхоза. То ли я был молод и не хватало мудрости выстроить нормальные рабочие и человеческие отношения с ним, то ли он был настолько зарвавшимся, что никак не хотел принимать меня. Я ушел с этой должности. Но самое интересное, что, спустя какое-то время, мы стали нормально общаться, даже можно сказать подружились.

— А недруги у Вас были, есть? Какому человеку Вы даже руки не подадите?

Пауза…

— Допускаю, что есть люди, которым я не нравлюсь (так скажем). Но откровенных врагов у меня нет. Как, впрочем, нет и таких людей, которым я бы руки не подал. Думаю, что в этом плане я счастливый человек. А если рассуждать по поводу «руки не подам» — это же должен быть изувер какой-то, или «махровый» предатель…

— Судя по всему у Вас много друзей.

— А вот и нет. В моем окружении огромное количество добрых, порядочных людей. Это мои замечательные знакомые, отношениями с которыми я искренне дорожу и к которым я отношусь с огромным уважением. А вот прям друзей-друзей у меня не так много. Один из них — Виктор Семенович Солопов. Наша дружба исчисляется десятилетиями, и она, как хорошее вино, с годами только крепчает. К сожалению, некоторые из моих очень близких друзей, покинули этот мир. Не стало Юрия Александровича Неворова, Юрия Васильевича Будаева. Вечная им память. Мне их очень не хватает…

Два Виктора — Солопов и Некрасов — друзья с техникума. Теперь их семьи — родные. На снимке: Виктор Семенович и его супруга Лидия Ивановна заглянули в гости к Виктору Ивановичу.

— А женщины-друзья у Вас есть?

— Истинные друзья у меня все-таки мужчины. Хотя в кругу моего общения есть умные, образованные, самодостаточные, обаятельнейшие женщины, перед которыми я просто преклоняюсь. Но боготворю и люблю лишь одну — свою супругу Людмилу Васильевну. Мы с ней и в горе, и радости более 50 лет. Она за мной всюду — как нитка за иголкой: в Мазейке жили, в Добринке, в Паршиновке, в Верхней Матренке, где обосновались на долгие годы.

Моя супруга — это мой идеал женщины. Она удивительным образом соединила в себе любящую жену, сестру милосердия, изумительную хозяйку, понимающего коллегу. Я без нее никуда. Мы везде вместе. Работали в одной школе, строили дом вместе, на пасеке, на рыбалке — всегда рядом…

— Виктор Иванович, об учительстве Вы мечтали всегда?

— К учителям, к школе относился с большим уважением. Но первое профессиональное образование было далеко от педагогики: у себя в Задонске отучился на механика.

Однако, уже работая по специальности, решил поменять профессию, поехал поступать на исторический факультет Липецкого пединститута. Первые экзамены сдал хорошо, а вот на устном по литературе «срезался». Обидно! Но еще обиднее были слова экзаменатора: «Отучился на механика — иди работай по специальности, молодой человек». Сожалея, что провалил свое поступление в пединститут, я тем не менее внял этим словам. Стал механиком.

… И все равно дорога жизни привела меня в школу. Заочно отучился в Тамбовском пединституте. 25 лет посвятил педагогике, последние 12 лет перед уходом на пенсию проработал директором.

— Директорство — это Ваше?

— Да, это мое! Я с детства лидер. Работа в качестве руководителя приносила мне удовлетворение. Я много сумел сделать на этом поприще. Верхнематренская средняя школа стала победителем во всероссийском конкурсе и получила титул «Школа года-98». Мы создали один из лучших в области школьный краеведческий музей с богатейшими материалами. Наше учебное заведение стало площадкой для педагогических экспериментов, обучающих семинаров, обмена опытом.

Я бы и еще много чего мог сделать. Здоровье не позволило. Рано ушел на пенсию.

— За годы педагогической деятельности школа стала для Вас вторым домом?

— Нет. Она была для меня первым домом. И для супруги тоже. Большую часть своего времени мы проводили там. Уроки, внешкольные мероприятия, хозяйственная деятельность. А еще вспоминается время, когда при школе действовал интернат. Тогда частенько (особенно в осенне-зимний период) из-за непогоды отключали свет. Колхозная столовая, готовившая пищу для школьников, в таком случае не работала. Но детей-то голодными не оставишь. Тогда Людмила Васильевна в экстренном порядке стряпала дома на весь интернат какую-либо нехитрую еду, а потом мы тащили кастрюли ребятишкам. И такое бывало…

— Оценивая свою жизнь сейчас, Вы бы хотели что-то изменить в ней?

— Не то, что изменить… Я много времени потратил на поиски себя. Об этом, кстати, написано в книге «Зигзаги жизни». Это зигзаги моей жизни. Хотелось, чтобы таких зигзагов было меньше. Чего я искренне желаю нашим читателям.

— Ваше самое главное достижение.

— Все-таки основным итогом своей трудовой деятельности я считаю воспитание достойных людей. В том, что бывшие наши школьники стали честными, трудолюбивыми, ответственными людьми, есть и моя заслуга. У меня добрые отношения с выпускниками, особенно с теми, у кого я вел классное руководство. Мы и поныне регулярно, раз в пятилетку, встречаемся в неформальной обстановке, каждый о своей жизни «отчитывается». Я тоже держу ответ перед своими взрослыми учениками. Эти встречи дают такой эмоциональный заряд мне!

Со своими воспитанниками, у которых он был классным руководителем в конце 70-х годов, В.И. Некрасов встречается каждые пять лет. В будущем году состоится очередная встреча.

— Какой праздник считаете лучшим?

— День свадьбы с Людмилой.

— Как правило, подобные комплименты делают женщинам, но я рискну Вам сказать: Вы замечательно выглядите. А по состоянию души на сколько лет себя ощущаете?

— На 50, не больше. Сердечко немного пошаливает, а душой я молод. Мне интересно жить, интересны новые встречи и новые знакомства. Мы с женой с удовольствием путешествуем, открывая для себя красивейшие уголки нашей необъятной страны: побывали на родине Есенина, Тургенева, Семёнова-Тян-Шанского, восхищались необыкновенным величием Ясной Поляны, где творил Лев Николаевич Толстой. А сколько святых мест мы посетили — не счесть! Еще до введения санкций успели проехать по странам Прибалтики, насладились красотами Молдавии, прогулялись по Елисейским полям Парижа. Мы до сих пор не прекращаем выстраивать маршруты своих новых путешествий. К счастью, у нас на это хватает сил и энергии.

— Что Вы хотите пожелать себе в день своего 75-летия?

— Еще одну книжечку издать. Уже говорил, что работаю сейчас над этим. И десяток лет пожить бы еще. Попутешествовать, побывать там, где никогда доселе не был…

— Я уверена: Ваши пожелания обязательно сбудутся.

Ответы на вопросы анкеты записала Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото из архива юбиляра.

СПРАВКА

До начала педагогической деятельности Виктор Иванович Некрасов работал механиком в Задонском районе, служил в Советской Армии. Приехав в Добринский район в декабре 1969 года, получил назначение на должность главного инженера одного из колхозов, затем был инструктором орготдела райкома КПСС, секретарем парткома. В течение трех лет работал учителем Мазейской восьмилетней школы, а с 1976 года и до выхода на пенсию местом работы стала Верхнематренская средняя школа: сначала в качестве учителя истории и обществоведения, а затем — директора школы.

Награжден почетными знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», имеет почетное звание «Заслуженный учитель РФ», является лауреатом всероссийского конкурса «Директор года — 98». Награжден знаком «За заслуги перед Добринским районом», медалью «Во славу Липецкой области».

Член Союза журналистов России, член Российского союза писателей. Регулярно публикуется на Прозе.ru.