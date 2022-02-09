С идеей создания кластера ремесленного производства собрались задонские предприниматели. Инициатором создания кластера стал Липецкий региональный центр инжиниринга и кластерного развития. В основе нового кластера — развитие гастрономического туризма в Задонском районе.

В мероприятии приняли участие заместитель Главы региона Сергей Курбатов, глава Задонского района Алексей Щедров, начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких, предприниматели региона.

«Каждый год Задонская земля принимает гостей со всей страны. И наши предприниматели делают всё для того, чтобы местная продукция была знаменита далеко за пределами нашего района» — отметил Алексей Щедров.

Местные компании (среди которых Задонские угощения, Масляная история, Сырная марка, Задонский пряник, Задонский пасечник и другие) занимаются изготовлением собственных продуктов под маркой местного бренда. Они готовы разработать новый объединённый маршрут для привлечения турпотока.

«Нам интересно, чтобы туристы не просто приезжали к кому-то точечно, а двигались по нашему гастромаршруту: у одних пастилу попробовали, у других — сыр, у третьих — мёд оценили. В планах — создание гастрономического музея и мест для отдыха и досуга» — говорит Вячеслав Курилов — руководитель Задонских угощений.

Предприниматели поделились и волнующими их вопросами, среди которых: подготовка квалифицированных кадров, участие в ярмарках, привлечение новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий с целью создания на их базе рекреационных объектов.

«Развивать туризм выходного дня, в данном случае – гастротуризм, это важнейшая задача для нашего региона. Предприниматели, которые сегодня собрались с идеей создания кластера, экономически поддерживают район: закупают сырье у местных жителей, создают новые рабочие места. Они — получатели мер господдержки, благодаря которым им удалось создать привлекательные для туристов продовольственные локации. Предложенные инициативы взяты в разработку. Также отмечу, что мы открыты к любым предложениям от предпринимателей, которые поспособствуют увеличению турпотока» — сказал Сергей Курбатов. * Региональный центр инжиниринга и кластерного развития является структурным подразделением АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.