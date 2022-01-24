На заседании избирательной комиссии Липецкой области был утвержден план мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в 2022 году. Подготовка плана шла с привлечением широкого круга лиц. Кроме самих работников региональной избирательной комиссии, в изучении и совершенствовании документа приняли участие представители органов исполнительной власти, общественники, члены молодежного избиркома.

В плане большое значение уделяется правовой подготовке молодежи. Например, предусмотрены отборочные туры для федерального конкурса научных работ среди студентов, аспирантов и молодых преподавателей, для областной олимпиады старшеклассников. Среди новшеств: экскурсия на избирательный участок для учащихся, работа площадки на областном молодежном форуме летом этого года, областной конкурс видеороликов «Мой голос».

Важно отметить, что встречи с молодыми избирателями теперь будут проходить в формате открытого диалога. Так, КВН «Твой выбор» планируется включить в лигу студенческих команд, что повысит интерес к избирательному праву со стороны веселых и находчивых. В новом формате пройдет «Избирательная кухня».

Упор в информационной работе сделан на активность в Интернете и особенно в социальных сетях. Это коснулось и конкурса сочинений на тему «Я – будущий избиратель», и конкурса детских рисунков «Выбираем счастливое детство».

В план также включены обучающие мероприятия. Они важны с учетом того, что в этом году на территории Липецкой области состоятся три муниципальные избирательные кампании в Ельце, Усманском и Добринском районах.

– Повышение правовой культуры избирателей – приоритет в нашей работе в межвыборный период, – отметил председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов. – Мы тщательно проанализировали это направление, изучили лучший опыт других регионов, учли инновационные предложения членов региональной избирательной комиссии, молодежи. В этом году пересмотрены многие аспекты работы с избирателями. Больше уходим в социальные сети, дополняем новым прежние проекты. Наша задача – расширить охват аудитории. Я надеюсь, что реализация плана пройдет эффективно, и в результате избиратели активно пойдут на участки для голосования.

На заседании избирательной комиссии Липецкой области прошло вручение наград отличившимся во время подготовки выборов в Единый день голосования в 2021 году. Почетными грамотами областного избиркома награждены руководители ведомств, оказавших содействие и существенную помощь избирательным комиссиям. Также грамотами и благодарностями была отмечена большая группа членов избирательных комиссий.