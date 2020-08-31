С какими проблемами жители Липецкой области обращаются в Центр управления регионом?

Более 1500 обращений поступило в Центр управления регионом в первый месяц его работы. 1167 сообщений получено через систему «Инцидент-менеджмент». Большинство – из социальных сетей. Самыми активными оказались жители Липецка, Ельца, Задонского и Лебедянского районов. Чаще всего обращались с вопросами по социальной тематике, по проблемам водоснабжения, благоустройства общественных территорий, очистки водоёмов.

В преддверии нового учебного года родители школьников задавали в соцсетях вопросы об организации дистанционного обучения, о сборе средств на закупку антисептиков и бесконтактных термометров. Всем пользователям отвечали оперативно и давали необходимые разъяснения.

Липецкая область в числе первых субъектов в стране создала Центр управления регионом. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что структура даст возможность качественнее работать с жалобами населения.

«Работа с жителями была и остаётся нашим приоритетом. Мы формируем первоочередные задачи исходя из запросов граждан. Благодаря новой структуре мы можем своевременно отслеживать различные сложные ситуации в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать», – отмечает Игорь Артамонов.

Также жители региона активно звонят в Единую диспетчерскую службу. За последний месяц в ЕДС поступило 3200 обращений. Люди жаловались на отсутствие воды, электричества, завышенные суммы в квитанциях, некачественную уборку территорий и коммунальные аварии. Многие из этих проблем удалось решить в короткие сроки.

На портал «Развиваем Липецкую область вместе» с 10 августа поступило 385 сообщений. Из них более 200 от жителей областного центра, далее по нисходящей следуют Липецкий район (32), Елец (24), Данковский и Грязинский районы (по 9 сообщений).