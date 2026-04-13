С каждым свяжутся и помогут

В Добринке прошёл региональный выездной приём участников спецоперации.

На прошлой неделе в малом зале администрации Добринского округа прошел региональный выездной приём участников специальной военной операции представителями ряда министерств правительства Липецкой области.

— Встречи с участниками и ветеранами спецоперации, — рассказал корреспонденту «ДВ» глава Добринского округа Александр Пасынков, — проводятся по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Как подчеркнул Игорь Георгиевич, такой формат общения представителей власти с теми, кто сейчас защищает нашу Родину, позволяет решить их проблемы на месте, особенно в тех случаях, когда требуется помощь сразу нескольких ведомств. К тому же это позволяет сократить время рассмотрения обращений. И, как итог подобных встреч, понимание нашими защитниками того факта, что они и их семьи чувствуют поддержку со стороны государства.

Такие встречи уже прошли в Ельце, Усмани, Грязях и ряде других муниципалитетов Липецкой области.

В этот раз в Добринку приехали представители региональных министерств социальной политики, здравоохранения, имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, образования, энергетики. Координатором выездной группы был начальник отдела по работе с обращениями граждан правительства Липецкой области Владислав Колмаков. На встрече также присутствовали и представители различных профильных структур Добринского округа.

Представители региональной и окружной власти рассмотрели 11 обращений от пришедших ветеранов и участников спецоперации и членов их семей. Вопросы были самые разнообразные.

Так, ветеран спецоперации из Паршиновки, потерявший на фронте руку, попросил решить проблему обеспечения медицинскими препаратами от фантомной боли. Другой участник СВО из п. Пролетарий Богородицкого территориального отдела обратился к властям с просьбой завезти щебень и подсыпать дорогу на его улице. Житель Добринки поинтересовался условиями выдачи ипотеки для участников СВО. А вот ветеран спецоперации из деревни Заря Мазейского теротдела попросил оказать ему помощь в прохождении медицинской комиссии для назначения группы инвалидности. Ещё один добринец просил посодействовать в перекрытии кровли его дома.

Также звучали вопросы по установке пандусов в многоквартирных домах и других общественных местах для удобства инвалидов, выделению помещения для создания в Добринском округе ассоциации ветеранов специальной военной операции, предоставлению земельного участка для выгула крупнорогатого скота и заготовки кормов для него и ряд других.

Озвученные участниками и ветеранами СВО проблемы рассматривались представителями профильных областных министерств индивидуально. Все просьбы были приняты к исполнению. Владислав Колмаков заверил каждого заявителя в том, что с ним свяжутся профильные специалисты буквально в течение одного рабочего дня, чтобы более детально изучить каждую ситуацию и помочь в её решении. Ряд обращений в свой рабочий блокнот записал руководитель муниципалитета Александр Пасынков, отметивший, что их можно решить на уровне власти округа.