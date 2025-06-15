“С козою своей договор я продлю”

Татьяна ГОДЛЕВСКАЯ из Канады в прошлом году переехала в Среднюю Матрёнку и сразу заключила соцконтракт на разведение коз. После, закупив специальное оборудование, стала варить различные сорта сыра из козьего молока.

Вообще, с хозяйкой этого рогато-бодатого подворья мы познакомились тоже прошлым летом. В районке тогда вышел материал под названием «Козлятушки, мои ребятушки!». Горожанка, помимо коз, развела свинок, кур, гусей… А в саду посадила новые сорта деревьев.

Спустя время, захотелось узнать, не разочаровалась ли новая селянка в своей деревенской жизни, не бросила ли водить коз. Оказалось, что всё идёт своим чередом. Козочки как были, так и остались любимицами у новосёлов.

— Сейчас пока у меня пять больших коз, один козёл англо-нубийской породы и шесть молодых козочек, — рассказывает Татьяна Александровна о своём млеющем хозяйстве. — Но козы — «народ» плодовитый, поэтому в течение года их количество менялось: приходилось и козлят продавать, и козлов постарше резать на мясо. Основная порода у моих кормилиц — зааненская, но есть и альпийская.

И мне стало ясно: про своих коз Татьяна может говорить часами. За год она их ничуть не разлюбила. Спрашиваю у неё: «Не проще ли вместо всего этого шерстяного состава завести одну корову?». И тут же услышала, насколько её козочки хороши.

— С коровой не смогу. Это же огромное животное, я их боюсь. А козочки — к хозяйкам ближе, думается. Они меня понимают, любят повеселиться, особенно козлята. Уж и не представляю, как поиграть с бурёнкой! Да и молоко козье намного полезнее коровьего. Это же давно доказано: оно усваивается на сто процентов, его даже грудничкам назначают.

И Татьяна, закупив специальное оборудование, делает из козьего молока творог, сметану и несколько сортов сыра. Даже приобрела вакууматор: упакованные куски сыра находятся в герметичной упаковке и дольше сохраняют свои вкусовые свойства.

И тут надо добавить: чтобы сыворотка не пропадала, хозяйка «реализует» её хрюшкам. Ох они с неё и наливаются! В прошлом году чёрные вьетнамские по двору носились. В нынешнем породу хозяева сменили на пьетренов. Это свиньи мясного (беконного) направления.

— Как Вы со всем этим шустрым хозяйством справляетесь? — спрашиваю собеседницу. — За всем глаз и глаз нужен. На соседей козочки набеги не совершают?

— Слежу за ними, а то б не только у соседей, но и свой сад с огородом давно опустошили. Сейчас мне, конечно, одной нелегко, так как муж Роман добровольцем ушёл на СВО… Переживаю за него.

— Я очень рада, что такие трудолюбивые люди приехали к нам, — отзывается о них глава Среднематрёнской сельской администрации Нина Александровна Гущина, — не стали долго думать, как и на что тут станут жить, а заключили соцконтракт на козоводство, за это время увеличили поголовье. Глава семейства вместе со своими новыми земляками-среднематрёнцами стал защитником Отечества…

Разговаривали мы с Т.А. Годлевской практически накануне Всемирного дня козьего сыра, который отмечается 25 июня. Представляете, уважаемые читатели, в честь этого продукта организовали целый праздник на нашей планете. Видимо, на самом деле того заслуживает. Да и упоминается он даже в древнейшей «Одиссее» Гомера. Читали? Считается, что козий сыр появился более семи тысяч лет назад, когда древние греки приручили коз. Причём сделали это раньше в сравнении с коровами. Более того — есть целых три мифа о том, как появился козий сыр. Значит, его возникновение стало огромнейшим событием в жизни людей, раз стали о нём сочинять легенды, точнее, мифы.

По одной из версий сыр возник благодаря козе Амалфее, которая вскормила самого главного олимпийского бога — Зевса. Этот продукт воспевал и Аристотель.

Во всяком случае давным-давно козий сыр медики считают полезнее коровьего, поскольку он более диетический, на него реже бывает аллергия, так как в нём меньше казеина. В то же время много витаминов А, Е, К, В3, В6…

— Я делаю несколько сортов, — продолжает собеседница, — обязательно «Адыгейский», «Российский» с зеленью, «Пикантный» с перцем, «Ярославский» на закваске. А ещё, конечно, «Моцареллу». Я сама его более остальных люблю. Он хорошо тянется при плавлении. Идёт и в мясо по-французски, и в лазанью.

Ну что тут долго рассуждать! Бегом за сыром!

«Время показало, что социальный контракт – очень эффективная мера поддержки, позволившая многим ощутимо поправить свое положение. Люди становятся самозанятыми, оформляют ИП и открывают свои предприятия или получают новые профессии и трудоустраиваются туда, куда им хочется. Обязательно будем продолжать этот способ поддержки граждан, как успешную практику», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.