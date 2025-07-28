С красным дипломом – в университет

Выпускник Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа Александр ТРЕБУНСКИХ, с отличием окончивший это заведение, твёрдо решил повысить качество своих знаний в вузе.

В красном дипломе у парня значится профессия — «мастер сельскохозяйственного производства». Ранее она звучала как тракторист-машинист с/х производства. По окончании учёбы выпускники этой специальности готовы к выполнению механизированных работ в растениеводстве и животноводстве. Это такие универсальные специалисты, которые могут работать хоть на тракторе, хоть на комбайне. Одним словом, на вес золота парни в любом хозяйстве.

Люди этой профессии — самые востребованные на земле. Вот и на выпускной в Добринский филиал колледжа приезжала представитель ООО «Добрыня» Жанна Владимировна Саблина, директор по кадрам и организационным вопросам, и привела много примеров преимущества в работе именно у этого социального партнера колледжа.

Автор текста поговорила с отличником Александром Требунских о том, куда далее держит путь выпускник. Правда, с ним — в последнюю очередь, поскольку работает с темна до темна, а сначала его мама Наталья Александровна всё рассказала о сыне. Она призналась, что довольна своим юным трактористом, вместе с отцом Александром Валерьевичем они гордятся тем, что Саша окончил заведение с красным дипломом.

— Саша с детства тянулся к технике. А вообще, в свои 17 может делать всё и на огороде, и по дому, если что попрошу. У нас два сына, поэтому у них нет понятия — мужские или женские дела сейчас им предстоит выполнить.

— Почему выбрал эту профессию? — задаю уже вопрос краснодипломнику.

— Мне всегда нравилось возиться с техникой. Дедушка по маминой линии Александр Васильевич, всю жизнь отработавший шофёром, и папа давно научили меня водить. Вообще, у нас в семье все управляют автомобилем: и папа, и мама. Я тоже выучился на права категории С, но получу их только в 18 лет, но вот временные на трактор уже имеются.

— А механизаторы у вас в семье бывали или ты первый? — интересуюсь у А. Требунских.

— Да, дедушка по отцовой линии Валерий Алексеевич был знатным трактористом. К нему многие за советом обращались, он считался профессионалом своего дела. Это очень важно — разбираться до мелочей в работе.

И тут, видимо, продолжая династию, Александр Требунских тоже решил стать знающим человеком. Он признался, что целенаправленно шёл к красному диплому, да и нравилось учиться в колледже. Парень за всё благодарит своих уважаемых педагогов и наставников.

Весной нынешнего года проходил практику на тракторе в поле и получил за это свои самые первые деньги.

Очень был доволен первому заработку. Почти половину потратил на подарки родным. Тоже приятная миссия.

— Ты проходил практику в поле, а чем конкретно занимался? — вновь спрашиваю выпускника.

— Предпосевной подготовкой почвы, а также ремонтом и обслуживанием сельхозмашин.

— Значит, ты теперь в совершенстве знаешь все тонкости полевых работ?

— В процессе учёбы и на практике я к этому стремился.

— Согласен с тем, что механизатор в поле — это наполовину агроном, а может, в некоторых случаях и важнее?

— Конечно, каждый тракторист обязан знать до мелочей всё во время посева, выращивания и уборки урожая.

— Ты после Добринского колледжа куда намерен путь держать: работать или далее учиться?

— Хочу повысить уровень своих знаний и уже подал документы в Мичуринский аграрный университет. По окончании стану инженером-механиком. Поскольку у меня красный диплом, то никаких дополнительных испытаний я не проходил. Учёба начнётся в сентябре.

— Удачи тебе.