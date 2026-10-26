С любой техникой на ты

День автомобилиста — профессиональный праздник водителей, механиков, работников автосервисов и дорожных служб. Он объединяет всех, кто напрямую связан с транспортом и содержанием дорог, ведь без слаженной работы этих специалистов невозможно представить бесперебойное движение и комфортное передвижение по стране.

Поэтому вполне по праву его может считать своим праздником и машинист укладчика асфальтобетона Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр» Вячеслав Хаванцев. Его труд — важное звено в цепочке дорожного строительства: именно от точности и мастерства таких специалистов зависит, насколько ровной и долговечной получится дорога. Впрочем, по словам руководителя участка Сергея Гаршина, Вячеслав Николаевич освоил всю дорожную спецтехнику и вполне может работать и на автогрейдере, и на комбинированной дорожной машине, и на КамАЗе. Такая универсальность — большая ценность для предприятия: в условиях напряжённого графика и разных задач на объектах способность быстро переключаться между машинами и уверенно управлять любой из них позволяет оперативно закрывать потребности участка.

В. Н. Хаванцев не новичок в дорожной отрасли. Родился он в 1968 году в Добринке, учился во второй школе, а затем окончил курсы механизаторов, заложив тем самым основу своей профессиональной траектории. Свою трудовую деятельность он начал механизатором в совхозе «Кооператор», там он получил первый практический опыт работы с техникой, который впоследствии стал надёжной опорой в освоении более сложных машин. В 1986 году был призван в армию и служил вдали от дома, в Монголии. Демобилизовавшись, вернулся на свою малую родину и снова продолжил работать в совхозе.

В сложные 90-е годы колхозы и совхозы банкротились, привычный уклад сельской жизни менялся, и многим приходилось искать новые пути. Вячеслав Николаевич решил попробовать себя в дорожной сфере, и этот выбор оказался по-настоящему судьбоносным. В Добринское ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное управление) он устроился в 1995 году, где стал машинистом автогрейдера. С тех пор он прошёл большой путь, осваивая всё более сложную технику и накапливая бесценный опыт.

Сейчас Вячеслав Хаванцев трудится на асфальтоукладчике. Эта машина — один из ключевых элементов в укладке дорожного полотна, и от того, как точно она настроена и как грамотно ведётся процесс, напрямую зависит её бесперебойная работа и качество укладки новых слоёв асфальтобетона.

Благодаря ответственному отношению к порученному делу, Вячеслав Николаевич неоднократно поощрялся наградами различного уровня. Его профессионализм и надёжность ценят и коллеги, и руководство. А в июне 2019 года он получил одну из самых высоких наград, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте В. Н. Хаванцеву вручили благодарность Министра транспорта Российской Федерации. Эта награда — не просто формальное признание, а отражение реального вклада специалиста в развитие дорожной инфраструктуры региона и подтверждение того, что многолетний труд, внимание к деталям и преданность профессии обязательно находят заслуженное признание.