Прихожане Никольского храма п. Добринка участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Ее передают воюющим землякам через казаков, которые регулярно возят гуманитарку «за ленточку».

Перед наступлением холодов организация из города Липецка «Русская ковка» сделала подарок бойцам специальной военной операции из Добринского района, сообщает сайт Никольского храма п. Добринка pravera.ru. Руководитель Шалушка Сергей и мастер Иван Карасёв пожертвовали три буржуйки. Они привезли их из города в Никольский храм поселка Добринка и вручили благочинному Добринского ЦО, протоиерею Александру Адоньеву. Священник поблагодарил благодетелей за пожертвование. Металлические печи отправлены на фронт и уже обогревают наших ребят.

Не менее важна для защитников Отечества и духовная помощь. Ежедневно в храме молятся о воинах-земляках (список их имен есть у священнослужителей). А по воскресеньям проводится коленопреклоненная молитва под песнопение хора «Царице моя Преблагая…».

Молитва «Царице моя Преблагая» — прошение о благополучии и духовном заступничестве. Эта молитва считается одной из самых сильных и теплых молитв, обращенных ко Пресвятой Богородице с покаянием, просьбой и мольбой. Недаром она зовется нашей Небесной Заступницей. Пречистая Дева помогает всем и каждому, кто искренне и с покаянным сердцем приходит к ней за помощью.