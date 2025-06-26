С начала 2025 года единое пособие назначено автоматически родителям 725 малышей из Липецкой области

Единое пособие на 725 новорождённых малышей проактивно назначило отделение СФР по Липецкой области. Выплата приходит автоматически, как только малыша зарегистрируют в ЗАГСе, но назначется лишь тем семьям, в которых эту меру поддержки уже получали на других детей.

Выплата на новорожденного назначается без комплексной оценки нуждаемости семьи в том же размере, что и старшим детям. Срок назначения выплаты будет отсчитываться с момента получения права на пособие и до окончания выплаты на предыдущих детей. Продлить получение пособия сразу на всех детей родители могут уже в последний месяц его получения на одного из детей, если сроки назначения разные. Для синхронизации выплат в заявлении необходимо указать сразу всех детей. Если семья подаст заявление только на тех детей, срок назначения единого пособия которых истек, в доход семьи при комплексной оценке нуждаемости будут включены выплаты на детей, которые ещё получают единое пособие, отметили в липецком СФР.

Если новорожденный является первым ребёнком в семье, то единое пособие назначат только по общим правилам после подачи заявления родителями через Госуслуги или в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области. При рассмотрении заявления проведут комплексную оценку доходов и имущества семьи.

Единое пособие назначается на 12 месяцев. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В Липецкой области в текущем году это — 14 276 рублей. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход в которых меньше прожиточного минимума на человека. В нашем регионе это — 14 718 рублей. При этом важно, чтобы доход каждого трудоспособного члена семьи составлял не меньше 4 МРОТ в расчетном периоде.