В 2021 году в прокуратуру Лебедянского района поступило 5 обращений граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, к примеру, проведена проверка по обращению жителя г. Лебедянь, 1994 г.р., который относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку мать умерла в 2006, а отец – на основании решения от 2006 был лишен родительских прав.

Установлено, что в 2011 году заявитель был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Однако? несмотря на то, что он не имеет собственного жилья, обладает правом на внеочередное улучшение жилищных условий, до настоящего времени орган местного самоуправления не предоставил ему жилое помещение по договору социального найма.

В связи с этим прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием обязать eправление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, жилой площадью не ниже установленных социальных норм, соответствующее санитарно-техническим требованиям.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.