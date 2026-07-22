С начала года больше 38 миллионов рублей получили жительницы Липецкой области на услуги по родовым сертификатам

С начала 2026 года региональное отделение Социального фонда России направило свыше 38,3 миллиона рублей на оплату услуг по родовым сертификатам для жительниц Липецкой области. С помощью этого документа будущая мама может самостоятельно выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности и родов, а также для проведения профилактических осмотров малыша в первый год жизни. Всего с января текущего года липецкий Соцфонд оплатил 9520 талонов на услуги по родовым сертификатам для женщин и новорожденных.

Цифровая трансформация избавила будущих мам от лишних хлопот, а медицинским учреждениям обеспечила своевременное финансирование. С июля 2021 года родовый сертификат стал электронным. Он формируется автоматически с того момента, как будущая мама встает на учет в женской консультации или обращается в детскую поликлинику. Даже при многоплодной беременности женщине полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на нее, а не на ребенка. Медицинские организации передают сведения о состоянии здоровья матери и ребенка в липецкое Отделение СФР через единую информационную систему.

Сертификат состоит из нескольких талонов, каждый из которых заполняется при обращении пациентки в медучреждение. Женщина может получить бесплатные консультации во время беременности, юридическую, психологическую или социально-медицинскую поддержку, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение первого года жизни. Обналичить средства по талонам невозможно — региональное Отделение Соцфонда перечисляет их на лицевые счета организаций, которые оказали помощь маме и ребенку в рамках обязательного медицинского страхования.

Электронный родовый сертификат можно получить на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине нужно предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сведения о сертификате будут отправлены в личный кабинет на портале Госуслуг. Важно: если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, то электронный родовый сертификат не формируется.