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По результатам надзора за исполнением законодательства при реализации 12 национальных проектов горрайпрокурорами с начала года выявлено 119 нарушений, в целях устранения которых в суд направлено 17 исков (заявлений), рассмотрено и удовлетворено 1 исковое заявление, внесено 35 представлений, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 16 лиц, 1 лицо предостережено о недопустимости нарушения закона.

Так, прокуратурой Краснинского района выявлены несоответствия положений муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Александровский сельсовет Краснинского муниципального района Липецкой области» на 2018-2022 годы нормам федерального и регионального законодательства, регламентирующим порядок реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

С целью устранения нарушений прокурор внес представление в орган местного самоуправления, исполнение которого взято на контроль.

Прокуратура Становлянского района в ходе надзора за исполнением национального проекта «Цифровая экономика» установила, что аттестация расположенного 7 администрациях сельских поселений персональные компьютеры, подключенные к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, не прошли проверку на соответствие требованиям защиты.

Допущенные нарушения стали основанием для обращения в суд с требованием обязать администрации сельских поселений провести аттестацию компьютеров.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного прокуратурой Задонского района в отношении директора ООО «Гермес» по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ по факту нарушения сроков исполнения муниципального контракта на строительство дома культуры в с.Хмелинец, должностному лицу назначен административный штраф в размере 159 тыс. руб.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов находится на постоянном контроле прокуратуры области.