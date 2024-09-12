В последний месяц лета жители региона обратились за помощью 3428 раз. 1945 проблем было решено. В августе больше всего граждан волновали вопросы, связанные с получением медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, качеством автомобильных дорог.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) заработала в декабре 2020 г. С каждым годом электронный сервис набирает популярность у жителей региона. Так как позволяет оперативно решать возникшие проблемы в разных сферах жизни.

Сообщить о ней может любой житель региона, обратившись в ведомство любым удобным способом. Отправив запрос на официальный сайт органов власти и их групп в социальной сети «Вконтакте» через специальные виджеты, на портал госуслуг, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

С помощью цифрового помощника гражданин может следить за статусом обработки обращения и оценить по итогам качество полученного ответа. А также принять участие в опросах, обсуждении и голосовании. Опросы обновляются ежемесячно