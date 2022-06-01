Аграрии Липецкой области при участии Россельхознадзора в 2022 году сумели открыть новые рынки для экспорта своей продукции. Так, впервые замороженное мясо птицы было поставлено в Анголу, Саудовскую Аравию и ОАЭ, кормовые добавки – в Узбекистан и Грузию.

Всего с начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям проконтролировано 2586 партий подконтрольной госветнадзору продукции, экспортируемой за пределы Российской Федерации из Липецкой области.

В частности, 2370 тонн мяса птицы отправлено во Вьетнам, Габон, Бенин, Анголу и страны Персидского залива, 1617 тонн эндокринного и кишечного сырья — в Испанию и Польшу. Около 142 тысяч тонн кормов растительного происхождения поставлено в Латвию. 10 тонн детского питания отправлено во Вьетнам, Абхазию, Грузию и Монголию.

В страны СНГ отправлено 65 тонн детского питания, 3876 тонн мяса птицы и свинины — в Донецкую и Луганскую народные республики.

Вся экспортируемая продукция соответствует требованиям стран-импортеров. При этом при подготовке к экспортным поставкам инспекторы Россельхознадзора особое внимание уделят обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности.