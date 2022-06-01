За пять месяцев абоненты «Ростелекома» в Липецкой области подключили более тысячи камер. Они воспользовались услугой «Видеонаблюдение», которая включает устройство с инфракрасной подсветкой и датчиком движения, а также безопасное хранение записей до 30 дней.

Чаще всего услугу выбирали новые клиенты компании – жители частных домов региона. Для них Липецкий филиал предложил особые условия: при подключении к Сети по технологии GPON («оптика в дом») нужно было или оплатить строительно-монтажные работы, или подключить видеонаблюдение. И большинство предпочло сервис «Ростелекома».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многие у нас в регионе летом живут на два дома – в рабочие дни остаются в городе, а выходные проводят на даче. Да и во время отпуска горожане стремятся вырваться за на природу. Чтобы наши абоненты могли быть спокойны за свое имущество, мы предлагаем им подключить видеонаблюдение. Камеры могут быть как уличными, так и внутренними. Первые будут контролировать порядок на придомовой территории. Вторые – защитят от несанкционированного проникновения в помещение посторонних лиц, а еще помогут дистанционно присмотреть за детьми или пожилыми родителями. Примечательно, что наш сервис легко настраивается под нужды конкретного заказчика. В личном кабинете абонент сможет скачать записи, поделиться ссылкой на прямую трансляцию с камер или настроить дополнительные уведомления о движениях и звуках».

Александр Мишин, пользователь услуги «Видеонаблюдение» из села Волчье:

«В Волчье регулярно приезжаем летом на выходные с семьей. Раньше в селе можно было пользоваться только мобильным интернетом. Это не всегда удобно, да и скорости не те. А в этом году к нам пришла оптика “Ростелекома”. Мы сразу же решили подключиться. Нам предложили установить “Видеонаблюдение” и не платить за прокладку кабеля. Вариант устроил. Теперь присматриваем за пустующим домом через мобильное приложение. Стало спокойнее. Получился хороший бонус к интернету и платформе Wink. Установить и подключить устройство смогли самостоятельно – всё просто и интуитивно понятно».