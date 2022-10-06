Минувший тур чемпионата Липецкой области по футболу, похоже, окончательно убил интригу в борьбе за первое место.

Встреча в Паршиновке с участием принципиальных соперников «Родника» и «Сокола» завершилась уверенной победой гостей.

Турнирные расклады до начала поединка были таковы: в случае победы хозяева поля вплотную приближались к «горожанам» и могли в оставшихся турах навязать им борьбу за чемпионство. Увы, возможные изменения в турнирной таблице так и остались на бумаге.

С первых минут отчетного поединка липчане взяли под полный контроль его ход. Итог матча – 5:1 в пользу «Сокола».

До конца нынешнего чемпионата осталось пять туров. «Сокол» стремительно мчится к очередному титулу. А «Роднику» еще вполне по силам побороться за второе место с лебедянским «Атомом», тем более что этим коллективам предстоит очное противостояние.