С надеждой на урожай

После долгих недель дождей, когда казалось, что сроки уже упущены, наконец-то природа смилостивилась. В Добринском округе стартовала долгожданная посевная кампания. Одними из первых к основному виду весенне-полевых работ, севу яровых зерновых культур, приступили в хозяйстве Александра Богачева.

Символический старт нынешней посевной на окраине села Павловка дал механизатор Виктор Титов, управляя трактором «Джон Дир» с одноименной 10-метровой сеялкой. Первой культурой, семена которой легли в почву, стал пивоваренный ячмень сорта «эксплоер». Главный агроном хозяйства Николай Богачев лично ездил за элитными семенами в Воронежскую область.

— Ячмень «эксплоер», — пояснил специалист, — высокопродуктивный сорт, который обладает хорошей засухоустойчивостью, высоким содержанием белка, устойчив к полеганию. Еще одним несомненным плюсом стоит отметить его высокую урожайность. В течение периода роста и вегетации мы обеспечим ячменным посевам своевременную защиту от болезней и вредителей. Также при необходимости подкормим яровой клин минеральными составами.

В бункерах трехкомпонентной сеялки — три тонны отборных ячменных зерен, предварительно обработанных специальным химическим составом. Он защитит посевы ячменя от целого ряда болезней. По словам Александра Богачева, все 500 гектаров, отведенные под ячменные наделы, нынешней весной хорошо удобрили, внеся на каждый по 2 центнера азотсодержащих удобрений.

Виктор Титов ведет трактор по пашне, ориентируясь по сигналу от спутника. Такая космическая наводка позволяет не допустить огрехов и сливания зерновых рядков. Скорость движения агрегата ограничена десятью километрами в час. Также строго соблюдается норма высева — 210 килограммов семенного материала на один гектар. После прохода сеялки на поле остаются ровные борозды. Через недельку-другую семена оживут и на свет появятся первые зеленые росточки. Предпосевную культивацию на тракторе К-700 доверили выполнять Денису Мухину. Послепосевное прикатывание засеянных массивов проводит Игорь Гвоздев. Этот процесс усиливает контакт семян с почвой, улучшает условия для прорастания, повышает их полевую всхожесть и способствует формированию высокопродуктивных посевов. Как правило, на прикатанном поле всходы появляются на 2-4 дня раньше. Семена к месту работ доставляет на автомобиле КамАЗ водитель Александр Иноземцев. Заправкой сеялки занимается Александр Складчиков. За дневную смену участники кампании успевают засеять около ста гектаров пашни. Так что к моменту выхода этого номера в свет сев ячменя будет ими завершен. Помимо этой культуры, в хозяйстве планируют еще посеять подсолнечник и кукурузу, по 500 гектаров каждой культуры.

На других полях в эти дни идет предпосевное внесение минеральной подкормки. Этим занимается Виктор Коловицкий, управляющий трактором МТЗ с разбрасывателями удобрений (РУМом). За его плечами — почти сорокалетний стаж в сельском хозяйстве. Он — настоящий универсал. И за штурвалом комбайна, и в кабине трактора, и за баранкой автомобиля чувствует себя одинаково уверенно.

— Семнадцатилетним парнем я начал трудовой путь в колхозе «Победа», — сообщил собеседник, — знаком со всеми агроприемами, за время работы в сельхозпроизводстве освоил самую разную технику.

Пока небольшой мехотряд сеет ячмень, на других массивах хозяйства Богачева активно ведется боронование. Никто не знает, что будет через неделю, поэтому закрытию влаги в верхнем пахотном слое уделяется повышенное внимание. Этот важный агроприем выполняет механизатор Юрий Ларин. После прохода его трактора с мощным сцепом борон на поле остается полоса хорошо разделанной земли.

Участникам весенне-полевых работ готовятся горячие обеды с доставкой в поле. Повар хозяйства Татьяна Коловицкая сообщила, что в сегодняшнем меню — суп-рассольник, фаршированные сладкие перцы, сало двух видов, мини-пицца по ее оригинальному рецепту, компот из сухофруктов, домашние оладушки, кетчуп, майонез, аджика и хлеб. В специальных емкостях вместе со столовыми приборами вкусную и калорийную пищу привозят к месту работ.

— Земля подкормлена, люди сыты, — улыбается А. Богачев.

Аномально холодный и влажный апрель не лишил наших селян оптимизма. Сев постепенно набирает привычный ритм. И с каждым засеянным гектаром в душах аграриев крепнет уверенность в завтрашнем дне. Вместе с надеждой на урожай.