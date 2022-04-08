Больше десятка звонков о происшествиях с детьми в марте и начале апреля по номеру «112» приняли операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Несколько из них связано с вызовом скорой помощи к пострадавшим малышам. Так 6 апреля из дома в 28 микрорайоне в детскую областную больницу увезли трёхлетнего мальчика, проглотившего стекло от термометра. В конце марта в ожоговое отделение госпитализировали годовалого ребёнка, севшего на включённую электроплиту. Туда же с ожогами кипятком руки и плеча была направлена его ровесница.

Большой резонанс получил случай в автобусе с детьми, получившими химические ожоги от жидкого удобрения, пролитого на сидение кем-то из пассажиров.

Трижды на вскрытие дверей, за которыми находились дети, выезжали городские спасатели. Причём, реальной опасность оказалась только в одном случае, когда двухлетний малыш закрылся в квартире на задвижку от потерявших бдительность родителей. Ещё двое подростков – парень и девочка – долго не выходили на связь с перепуганными родителями, потому что… крепко спали. К слову, ещё и в наушниках

Тревожные сообщения приходят о развлечениях подростков на крышах многоэтажек. Так во вторник 5 апреля группа ребят была замечена неравнодушными прохожими на доме №104 по улице Космонавтов, в середине марта аналогичный случай отмечен на улице Московская. Родителей призывают более внимательно относиться к организации свободного времени юных искателей приключений.

К сожалению, с наступлением тёплых дней опасность возрастает и для малышей. Одна из них – открытые для проветривания окна в квартирах. В минувшем году из окон произошло 5 падений детей от 3 до 8 лет. Как правило, вместе с москитной сеткой, на которую они опирались. Погиб трёхлетний мальчик, упавший с высоты пятого этажа дома по улице Ангарской.

В феврале 2022 года из окна 7-го этажа дома по улице Артёмова выпала двухлетняя девочка. По счастливой случайности ребёнок остался жив и был оперативно доставлен в больницу.

Во избежание беды городские спасатели рекомендуют взрослым быть предельно внимательными, контролировать поведение малышей, не ослаблять внимания.

В этом также поможет соблюдение проверенных правил безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

помните об опасности москитных сеток, которые создают у ребенка мнимую иллюзию закрытого окна;

продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;

позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно.

В случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций обращаться нужно в службу спасения по телефону «112».