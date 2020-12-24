С 1 января 2021 года всем сотрудникам МУП «АДС ГХ» предложено перейти в липецкий водоканал, 29 специалистов подтвердили своё согласие. Как известно, на базе предприятия создан аналогичный участок с соответствующими должностями и зарплатами, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

На большую часть жилфона, 81 МКД, находившуюся на обслуживании «АДС», уже назначили временные управляющие компании. Еще 21 дом по решению общего собрания собственников до нового года планируется передать новым УК. Так что в основном новая структура займётся обслуживанием объектов соцкультбыта – те договоры, которые социальные объекты заключали с МУП «АДС ГХ» теперь будут перезаключены с новой аварийно-диспетчерской службой.

В липецком водоканале ещё открыты вакансии – слесарей, сварщиков, водителей. Продолжается приём сотрудников на работу.

Стоит отметить, что все долги по заработной плате перед сотрудниками МУП «АДС ГХ» погасили, также им уже выплатили заработную плату за декабрь. Специалисты, которые по каким-либо причинам не захотели переходить в новую структуру, получат предусмотренные трудовым законодательством выплаты.

Как известно, решение о ликвидации МУП «АДС ГХ» и создании альтернативной организации было принято после введения Арбитражным судом процедуры банкротства на предприятии.