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Соответствующий законопроект был рассмотрен и поддержан на заседании комиссии регионального парламента.

Заработная плата работникам областных государственных учреждений будет проиндексирована с 1 января 2024 года на 8 %. Это затронет порядка 40 тысяч жителей региона. На эти цели предлагается направить 667 млн. рублей из областного бюджета.

Повышение заработной платы коснётся работников учреждений образования, культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и туризма.

Как отмечено на комиссии, у не «указных» категорий работников заработная плата будет проиндексирована с 1октября 2024 года.

— Индексация заработной платы работников бюджетной сферы является ключевым направлением, — подчеркнул Владимир Сериков. — Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2 млрд. 600 млн. рублей.

Данный законопроект будет вынесен на профильный комитет, а затем на сессию облсовета.