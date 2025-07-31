С новыми трубами будет теплее

В Добринском районе сейчас активно занимаются подготовкой к отопительному сезону. В эти дни ведутся работы по замене теплотрассы на территории детского сада п. Петровский.

Рабочие воронежского подрядчика, индивидуального предпринимателя М.Н. Цыбулина, меняют отслужившие свой срок металлические трубы на новые — современные и энергоэффективные в пенополиуретановой оболочке. Вместе с директором МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления» Виктором Галанцевым и начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского района Евгением Лутовиновым на месте проведения работ побывал и корреспондент «ДВ».

— Новые трубы, — говорит Виктор Вячеславович, — по своим характеристикам на порядок превосходят металлические. Срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. К тому же современные материалы, из которых они изготовлены, позволят уменьшить потери тепла. Длина теплотрассы по территории дошкольного учреждения составляет 120 метров. А это значит, что в помещениях детского сада будет гораздо теплее.

На момент визита проверяющих воронежский подрядчик уже провел земляные работы, связанные с демонтажом лотков и старых труб, которые в них находились. Рабочие занимались прокладкой новых труб. Как рассказал В.В. Галанцев, после того, как все трубы будут уложены и сварены между собой по всей длине теплотрассы, ее ждут гидравлические испытания. И только после этого подрядчик займется благоустройством территории. В первых числах августа все работы должны быть завершены.

Этот же подрядчик в п. Петровский уже заменил 190-метровый участок централизованной системы отопления, по которому кроме детского сада подается тепло еще в несколько учреждений и организаций.