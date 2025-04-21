С опытом восстановления старинных усадеб в Липецкой области познакомили участников заседания комиссии Госсовета

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл заседание подгруппы «Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма» комиссии Госсовета РФ. На встрече при участии представителей глав субъектов, обсуждались привлечение частных вложений в индустрию гостеприимства, финансовую поддержку проектов по восстановлению объектов культурного наследия и другие темы.

Открывая встречу, губернатор определил ключевые направления государственной политики в сфере туризма. Перед отраслью стоит задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным, — увеличить число внутренних турпоездок до 140 миллионов к 2030 году — в полтора раза по сравнению с текущими показателями. Регионам необходимо работать с вопросами нехватки инфраструктуры, дефицитом средств размещения, медленные темпы вовлечения объектов культурного наследия в туроборот. Также необходимо развивать автомобильный, промышленный, экологический туризм, повышать доступность туробъектов для маломобильных граждан, особенно — для ветеранов СВО.

Говоря о финансировании проектов, участники встречи обсудили возможные инструменты поддержки индустрии гостеприимства — от прямого кредитования до механизмов государственно-частного партнёрства. Поднимались вопросы пересмотра мер регулирования и работы с объектами культурного наследия и особо охраняемыми природными территориями. В ряде случаев избыточные административные барьеры сдерживают развитие потенциально востребованных у гостей регионов локаций.

Собравшихся на комиссии также познакомили с опытом работы Липецкой области про восстановлению старинных усадебных комплексов. Одним из первых отреставрированных объектов стала усадьба Скорняково-Архангельское в Задонском районе. Проект был поддержан региональным грантом «Туризм». Теперь этот инвестор работает ещё над одним проектом — усадьбой Кожиных, расположенной в том же районе. Третьим восстановленным объектом культурного наследия на Задонской земле станет имение Хвостовых: соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2024. Ведутся работы в усадьбе Нечаевых-Мальцевых в Полибино Данковского района. Проводится экспертиза усадьбы купца Талдыкина перед началом её планируемой реконструкции.

«Каждую старинную усадьбу, каждый памятник архитектуры мы стараемся сохранить для будущих поколений. При этом не просто реставрируем стены — возрождаем дух эпохи, традиции и культурный код. Забытое наследие обретает новую жизнь и смыслы, становясь центром притяжения туристов», — отметил Игорь Артамонов.

Подводя итоги, участники обсуждения предложили включить меры господдержки на стадии разработки проектно-сметной документации, упрощение и ускорение процедур согласования реконструкций и реставраций исторических объектов, оздоровительных учреждений и иных важных инфраструктурных элементов. Эти и другие инициативы планируется рассмотреть на следующей сессии рабочей группы, запланированной на июнь.