Сегодня, 22 января, специалисты управления потребительского рынка совместно с сотрудниками управления благоустройства наводили порядок на территории автомобильной парковки по адресу: Союзная, 6. Рабочие собрали и вывезли 5 КамАЗов столов, коробок и прочего мусора, который оставили после себя незаконные продавцы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Несмотря на то, что торговые ряды в этом месте были ликвидированы несколько лет назад, а вместо них обустроена стоянка для автомобилей, нерадивые предприниматели продолжают устанавливать здесь самодельные торговые точки, пытаясь уйти от налогов и получить прибыль. Импровизированные прилавки создают помехи для свободного проезда машин на парковку, а иногда и аварийные ситуации. Нередко в профильные подразделения администрации поступают жалобы на мусор и состояние данной территории.

В связи с чем, сотрудники управления потребительского рынка во взаимодействии с территориальными управлениями округами и городским центром рекламы приступили к организации порядка на территории возле Центрального рынка. Только с начала 2021 года сотрудниками управления потребительского рынка по результатам рейдов в этом районе было составлено 122 протокола за торговлю в неустановленных местах.

Одновременно сотрудники городского центра рекламы и управления Советским округом информируют предпринимателей о необходимости привести в порядок киоски и магазины, находящиеся вблизи рынка, снять незаконные рекламные конструкции, убрать штендеры, закрасить надписи. Для контроля над ситуацией специалисты делают фотофиксацию нарушений и составляют предписания на их устранение. По истечении двух недель выходят с проверкой, тех, кто не выполнил требование, привлекают к административной ответственности.