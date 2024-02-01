Александр и Зоя Шарненковы, с. Верхняя Матренка.

День свадьбы: 27 июня 1981 года.

Судьба соединила их, когда они даже еще не знали друг друга. Липчанин Александр тогда служил в армии, и лучший друг попросил его заочно (в церкви такое возможно) стать крестным его ребенка.

Демобилизовавшись, он отправился знакомиться с крестником и встретил здесь … свою куму. Зоя, ничего не зная о планах молодого человека, почему-то именно в этот день тоже решила навестить крестника. Такой и увидел девушку в первый раз Александр — с розовым паровозиком в руках — подарком малышу.

— А потом был Новый год, общая компания, — вспоминает Александр Шарненков. — Все друзья с женами, а я холостой. И тут вспомнили про мою куму и пригласили ее, чтобы и у меня была на празднике пара.

Зоя (она тогда работала в швейной мастерской) пришла с подругой, но весь вечер проговорила и протанцевала с Александром. С той новогодней ночи они уже не расставались. А через три месяца подали заявление в загс.

День свадьбы супруги и по прошествии многих лет помнят до малейших подробностей. Он на самом деле был счастливейшим в их жизни. Свадеб тогда играли столько, что между регистрациями пробела практически не было, то есть опаздывать на роспись категорически нельзя. А у наших молодых процесс выкупа невесты слегка затянулся. Так что по дороге в загс пришлось поволноваться. Но, к счастью, успели к своему времени.

После торжественной регистрации и возложения цветов к памятнику погибшим на площади Героев молодые отправились в родительский дом жениха. Они жили на окраине города, в частном секторе.

В большом зале разместились все гости. А их было 120 человек.

— Родни много у нас, — продолжает Александр. — Верхнематренские родственники жены даже специально автобус заказывали, чтобы всех доставить на праздник.

По стечению обстоятельств в тот день у соседей тоже свадьба была, с живой музыкой — ансамблем. Тем не менее часть соседских гостей вскоре уже танцевала под гармошку на дворе у Шарненковых, здесь было веселее. И не удивительно: играли сразу два гармониста, а родня с обеих сторон оказалась такой заводной, что заплясали даже те, кто до этого не очень любил это дело.

Погода была очень жаркой, многие освежались простым способом: обливались прохладной водой. И снова в пляс.

На второй день молодые, как тогда было принято, нарядились в одежду, сшитую специально на заказ в одном цветовом тоне. А по улице пошли с песнями и плясками ряженые гости…

Первые три года супруги прожили в Липецке. Там же родились их сыновья Алексей и Денис. А потом не стало тещи, и Зинаида с мужем переехала к папе в Верхнюю Матренку. Сначала думали на время, а получилось навсегда. Здесь городской парнишка научился и косить, и корову доить. И, оказалось, что все это ему очень даже нравится. Работал водителем в Верхнематренской больнице. Но главным достижением жизни считает свою семью.

— Я счастлив, что когда-то выбрал в жены именно эту женщину, — продолжает Александр. — Мне все в ней по душе: и внешность, и характер, и трудолюбие. Зоя для меня, как говорят, и жена, и любовница, и друг. Мы ведь все делаем вместе. Например, если пирожки затеваем, то жена их лепит, а я жарю. И так с любой домашней работой.

Шарненковы вот уже 42 года счастливо живут вместе и благодарят своих общих друзей за то, что когда-то те выбрали их крестными своему ребенку.

Остается добавить, что сыновья подарили родителям семерых внуков — все мальчики!